/666808/كيروش-كنا-نستحق-الأفضل-في-كأس-العرب-والفريق-الجيد-لا-يفوز-دائما-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كارلوس كيروش عبر "تويتر" "قدمنا أداء مذهل ولكن لم تكن النهاية المسحتقة في بطولة كأس العرب".

وزاد "الفريق الأفضل لا يفوز دائما، والنجاحات لنا خلال هذه البطولة كانت الاعبين والفريق بالكامل".

واختتم "أهنئ جميع اللاعبين والجهاز الفني على ما وصلنا له في بطولة كأس العرب وتقديم أداء رائع".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".

كأس العرب: ركلات الجزاء تحسم موقعة مصر وقطر السلبية تهديفياً

انتهت أحداث الشوط الثاني الإيجابي بين مصر وقطر بالتعادل السلبي ببطولة كأس العرب.

وجاءت اللحظة الحاسمة من أجل تحديد الفائز بالمباراة وصاحب المركز الثالث بعد إنتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الثاني الإضافي ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم حارس قطر.

وظهر الإرهاق على لاعبي قطر ولم يستطيعوا السيطرة على الأشواط الإضافية وكانت السيطرة مصرية ولكن دون خطورة حقيقة.

تغييرات كارلوس كيروش بتواجد أكرم توفيق ومروان حمدي وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى مشعل برشم بجانب مصطفى فتحي المتألق.

وتتجه المباراة للاشواط الغضافية لحسم الفائز بالمركز الثالث.