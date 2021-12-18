الغربية: انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا

وأضاف حميدة -فى تصريح اليوم السبت- أن الحملة تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد المرض قى إطار مجهودات الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وتحت رعاية وزارة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
وتابع: "إنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة فيها، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم ومكاتب الصحة، موضحا أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية وقد تم التنبية على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الأطقم الطبية والمواطنين".
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