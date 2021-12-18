مكتب النائب العام: اللغة العربية رمزاً للانتماء وإتقانها واجبٌ وطنى

جدة - نرمين السيد - بمناسبة حلول اليوم العالمى للغة العربية الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، فإنَّ إدارة البيان بمكتب النائب العام احتفاءً، واحتفالًا بهذه المناسبة الجليلة، تؤكد أنَّها تقصد من بياناتها الإسهامَ فى إحياء اللغة العربية السليمة وتذوقها إلى جانب ما تقصدُه من كشفِ الحقائق ورفعِ الوعى والتوجيه بما ينفع البلاد والعباد، فالعناية باللغة العربية أحد مقومات وركائز النيابة العامة فى أداء رسالتها نيابةً عن المجتمع بأَسرة.





وأشارت إلى أنَّ اللغة العربية لغةٌ قوميَّةٌ من الروافد الرئيسة للهُوية المصرية العربية، وهى عنصر أساسٌ من عناصر رباط الأمة، وإنَّ احترامها وإتقانها واجبٌ وطنى؛ فهى رمز الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية.

وشددت على أن احترام لغتنا الأمّ يزيدنا هيبةً وتقديرًا من الكافَّة، ولا تمنعُ إجادتُها حديثًا وكتابًة من الإلمام بلغة أو لغات أخرى، فلقد استوعبت اللغة العربية كافَّة العلوم والفهوم، وفاقت غيرَها من لغات العالم فى كثرة مفرداتها، وتنوع تراكيبها ومبانى كلامها، وغنى معانيها؛ فهى مدعاة للفخر والرقى وعلو الشأن.

وختامًا فإنَّ اللغة العربية لغةٌ مقدّسةٌ؛ اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لغةً للقرآن الكريم، خاتم رسالاته السماوية عبر العصور، فتأمل السرَّ فى هذا التشريف العظيم.

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