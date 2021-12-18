تعطيل الدراسة غدا فى جميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة " طلاب ومعلمين"، غدا الأحد فى جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من غد الأحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.







وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم سقوط أمطار خلال فترة النهار، ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ 14 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ 11 مئوية خلال الساعات المقبلة وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.

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