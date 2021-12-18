جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى على حسابه الرسمى على فيس بوك:

الامتحانات الإلكترونية فى المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشرى.

وأضاف: يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

وتابع شوقى: الامتحان أوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.

وأوضح: يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء فى كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك فى بعض المسائل الرياضية والعلمية.

وأشار إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبن بوك ومتعدد.. نكشف ملامح امتحانات أولى وثانية ثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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