تستمر 4 أيام .. غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الصحة والسكان أنها ستطلق، غد الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستمر 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.