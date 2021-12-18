عاجل- تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمين) غدا فى البحيرة لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت اليوم طقسا معتدلا على كل المدن والمراكز، مع سطوع لأشعة الشمس وانعدام لحركة الرياح، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها عددا من محافظات الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأحد، حالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، وتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.