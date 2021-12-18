امتحانات أولى وتانية ثانوى.. ماذا تفعل إذا تعرضت لمشكلة تقنية؟

جدة - نرمين السيد - وحول المشاكل التقنية التى تطرأ على الامتحانات الألكترونية، أكد شوقى، أن الطالب إذا تعرض لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سيتاح له إعادته لاحقا.

وأشار وزير التعليم، إلى الامتحانات الالكترونية فى المواد الأساسية وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشرى، وكذلك يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

وأضاف: يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

وتابع شوقى: الامتحان أوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.