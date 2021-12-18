فى 5 خطوات.. وزير التعليم يوضح طريقة امتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وجاء شرح وزير التربية والتعليم لطريقة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى خمس خطوات كالتالى:

1- هذه امتحانات ترم عادية جدا فى سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم فى الموضوعات المختلفة.

2- الامتحانات الإلكترونية فى المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشرى، كذلك يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

3- الامتحان أوبن بوك ولكن لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان بينما تتوفر الكتب الرقمية على التابلت وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.

4- يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء فى كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك فى بعض المسائل الرياضية والعلمية.

5- امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.