عاجل- وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول امتحانات «أولى وثانية» ثانوى

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير التعليم على حسابه الرسمى على موقع فيس بوك:

ردًا على الاسئلة المثارة حول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى:

(١) هذه امتحانات ترم عادية جدا فى سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم فى الموضوعات المختلفة.

(٢) الامتحانات الإلكترونية فى المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشرى.

كذلك يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

(٣) الامتحان أوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.

(٤) يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء فى كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك فى بعض المسائل الرياضية والعلمية.

(٥) امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

(٦) إذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

(٧) تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبى طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعى.

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