حماية نهر النيل: أزلنا 26277 حالة تعدٍ على مساحة 4.5 ملايين متر...

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن أعمال الإزالة قامت بتنفيذ 26277 إزالة تعدى على نهر النيل، على مساحة 4 ملايين و532 ألف متر مربع.
أضاف أنور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يتم التعامل مع 3 أنواع من الإزالات، الأول خاص بالمجرى المائى، والثانى بالمنطقة المحظورة، والثالثة هى المنطقة المقيدة، متابعا: "التوجيه فى البداية كان لمنطقتى رشيد ودمياط، وخلال 10 أيام تم إزالة أكثر من 3700 تعدٍ، وبعد ذلك دخل حيز النهر بطول 1000 كلم، ضمن التوجيهات ويتم العمل عليها".
وتابع: "وصلنا إلى الموجة 18 لإزالة التعديات على نهر النيل، ونعمل على إزالة 5900 حالة تعدٍ خلال هذه الموجة".
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