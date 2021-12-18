محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس

قرر اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية.