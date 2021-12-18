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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت عدد من محافظات الجمهورية تعطيل الدراسة بها طلاب ومعلمين وذلك يوم غدا الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، باستثناء محافظة الاسكندرية التي قررت أن يكون تعطيل الدراسة بها لمدة يومين وهما يومي الأحد والاثنين، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الارصاد الجوية تحذيراتها بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة التي سوف تشهدها اغلب محافظات الجمهورية خلال يومي الأحد والاثنين، حيث أكدت على نشاط كبير للرياح بالتزامن مع هطول أمطار تكون غزيرة على بعض المحافظات متوسطة في محافظات أخرى.

تعطيل الدراسة طلاب ومعلمين في هذه المحافظات بسبب الطقس السيئ:-

من المحافظات التي سارعت بالإعلان عن تعطيل الدراسة بها لمدة يومين هي محافظة الاسكندرية حيث قرر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة يوم غداً الأحد وبعد غدا الاثنين في كافة مدارس المحافظات الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على أن يكون تعطيل الدراسة شاملاً الطلاب والمعلمين بسبب ما تتعرض له محافظة الاسكندرية من تقلبات جوية سريعة وحادة.

كذلك فقد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة في محافظة مطروح طلاب ومعلمين إلى حين استقرار الأحوال الجوية، على أن يكون ذلك للطلاب والمعلمين في نطاق المحافظة سواء مدارس حكومية أو خاصة أو معاهد أزهرية.

وسار على نفس النهج السيد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والذي قرر تعطيل الدراسة طلاب ومعلمين في كل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في محافظة البحيرة وذلك بسبب ما سوف تتعرض له محافظة البحيرة من موجة شديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً للتوقعات الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية.

من جهة أخري فقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السادة المحافظين من تعرض البلاد لموجة شديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبلغ ذروتها يوم الأحد والاثنين المقبلين.

وناشدت هيئة الارصاد الجوية السادة المحافظين باتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن إزالة الاثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار.