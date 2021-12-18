/666809/وصول-لاعبو-الأهلي-الدوليين-لمقر-إقامة-الفريق-استعدادا-للسوبر-الأفريقي

وصل لاعبو الأهلي الدوليين إلى مقر فندق غقامة الفريق، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان منتخب مصر قد أنهى مشاركتة ظهر اليوم في بطولة كأس العرب بعدما لعب مباراة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي فاز بها العنابي القطري.

وتواجد محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، عمرو السولية، حمدي فتحي، وأيمن أشرف إلى فندق إقامة الأهلي للتجهيز للمباراة الهامة أمام الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الرجاء المغربي في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي.

مرسول تحتفي برعاية الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.. تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي في نهاية هذا الأسبوع ضد الرجاء المغربي.

وأعلنت شركة مرسول أكبر شركات التوصيل عن رعايتها للنادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.

وتمتاز شركة مرسول بأنها أكبر شركة تكنولوجية خاصة بالتصويل عند الطلب، وتم تأسيسها منذ عام 2015 برئاسة أيمن السند ونايف هزازي، وتتواجد خدمة مرسول داخل 10 مدن مصرية، ولديها 130 ألف مندوب.

وأكد ناسف السمري، الشريك المؤسس للشركة السعودية أنه سعيد بالتواجد في رعاية النادي الأهلي خلال اللقاء الهام أمام الرجاء المغربي، وأن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع النادي الأهلي بشكل مستمر.