جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021 -2022، على أن تنطلق بداية الامتحانات يوم السبت الموافق 23 يناير 2022 وتنتهي الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

دوت الخليج

الامتحانات إلكترونية

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، على عقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع مرعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة، مشيرة إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع ستكون يومي الخميس 16 و 18 يناير 2022.

جداول امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي

ويعرض موقع دوت الخليج جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021 -2022 .

وتتضمن الجدول التالي:

الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية - تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الثلاثاء 25 يناير: اللغة الاجنبية الأولى.

الأحد 30 يناير: جبر وتفتضل وحساب مثلثات – الأحياء- الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 1 فبراير: اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء – التاريخ.

الخميس 3 فبراير: الكيمياء - علم النفس والاجتماع.