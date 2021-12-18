«ضم السيدات للعلاج بصندوق إدمان المخدرات»..أبرز تصريحات وكيل تضامن النواب بـ ندوة دوت الخليج

/666811/ضم-السيدات-للعلاج-بصندوق-إدمان-المخدراتأبرز-تصريحات-وكيل-تضامن-النواب-بـ-ندوة-تحيا-مصر

حل النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع دوت الخليج بندوة حوارية بشأن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البرلمانية وتحدث فى العديد من الموضوعات التى تهم المواطن.

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