/666816/فعاليات-مستقبل-وطن-متواصلة-بمحافظات-الجمهورية-مسابقة-أوائل-الطلبة-وتنظيم-القوافل-الطبية

نظم حزب مستقبل وطن، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، فى عدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، سواء تنظيم قوافل طبية شاملة بالمجان، وتوزيع بطاطين علي الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتبرع لمستشفي بدر الجامعي، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، على مستوي مدارس المحافظات، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين في التطعيم، كما أقيم احتفاليات لتكريم حفظة القرآن الكريم وتسليم الهدايا التذكارية لهم، وأيضا إطلاق البرنامج التدريبي حول "مهارات الاتصال والتواصل ولغة الجسد.

في محافظة القاهرة، أقامت "أمانة الزيتون"، احتفالية كبري لأبطالنا من ذوي الهمم بدائرة القسم، تم خلالها عرض مسرحيه لليوم العالمي للتحدي "قادرون باختلاف"، اشتملت الاحتفالية على عدد من الاستعراضات المسرحية والفنية المتنوعة لأبنائنا من ذوي الهمم، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أبطالنا من ذوي الهمم بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في إبداعاهم في شتي المجالات.

‏كما تبرعت "أمانة بدر"، 1200 عبوة علاج لمرضى أطفال مستشفى بدر الجامعي التابعة لـ"جامعة حلوان"، لتقديم الخدمات التي تعمل على خدمة المواطنين واستعداده الدائم لتقديم يد العون، بكل ما يدعم جهود الدولة فى القطاع الصحي.

وفي محافظة الجيزة، واصلت امانة الحزب بالمحافظة، جهودها في تنفيذ حملة "معا نطمئن"، بالتعاون مع مديرية الصحة للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، في مراكز أبو النمرس والصف والبدرشين وإمبابة والطالبية، وتوزيع كمامات ومياه معدنية علي المواطنين.

وفى محافظة قنا، أطلقت أمانة المرأة، البرنامج التدريبي حول "مهارات الاتصال والتواصل ولغة الجسد"، بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا بحضور أمينات المرأة علي مستوي المراكز.

ويهدف البرنامج أيضا التعريف بمفهوم لغة الجسد ومراحلها وكيفية استخدام لغة الجسد بفاعلية مؤكدة علي أن مهارات التواصل ولغة الجسد من أهم المهارات التى يجب أن تكون موجودة فى سوق العمل وفى المعاملات الاجتماعية ومهارات التواصل هى التى توطد العلاقة بين الأشخاص وهى الذكاء الاجتماعي وفهم الأخرين وطريقة التمييز بين أنواع الشخصيات وطريقة التعامل معهم باحترافية.

وفي محافظة الفيوم، بدأت أمانة الحزب بالمحافظة حملة "شتاء دافئ"، فعالياته من خلال قوافل توزيع البطاطين إلي منازل الأسر البسطاء والأكثر احتياجاً، حيث يستهدف توزيع 100 الف غطاء شتاء بجميع مراكز المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى محافظة الشرقية، تواصل مسابقة أوائل الطلبة، المرحلتين الابتدائية والاعدادية، في يومه الحادي العاشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والحزب.

وفي محافظة الإسماعيلية، كشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن انتهاء اليوم المرحلة الإعدادية بمسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بقرية عين غصين مركز الإسماعيلية.

وفي محافظة الأقصر، واصلت امانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، جهودها في تنفيذ حملة "معا نطمئن" للأسبوع الثاني علي التوالي، بالتعاون مع مديرية الصحة للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وفي محافظة جنوب سيناء، مازالت فاعليات مسابقة اوائل الطلبة على مستوي المحافظة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، حيث تنطلق فعاليات المسابقة غدا في مدينة طور سيناء.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز أسيوط بحزب مستقبل وطن، احتفالا غير تقليدا لأبنائنا الأوائل من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية بقرية بني غالب مركز أسيوط.

وفي محافظة دمياط، أقامت أمانة مركز الرزقا، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بجمعية قباء، وتم خلال الحفل تسليم دروع وشهادات تقدير مقدمة من نواب الخير وبرعاية حزب مستقبل وطن لكل المشاركين والفائزين من حفظة القرآن الكريم.

وفي محافظة البحيرة، نظم الحزب قافلة طبية شاملة بقرية الطود البحري مجلس قرية كوم الفرج، وضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمخ والأعصاب.

وفى محافظة أسوان، قامت أمانة مركز ادفو، بتنظيم حملة دعائية للتوعية بأهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.