«أسد حقيقى عايش مع أسرة كاملة فى البيت وبينام على السرير»..شاهد بالصور

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/666788/أسد-حقيقى-عايش-مع-أسرة-كاملة-فى-البيت-وبينام-على-السريرشاهد-بالصور
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور لعائلة كانت تسكن مع أسد حقيقي في عام 1971.
دوت الخليج
عائلة كانت تسكن مع أسد حقيقي
وترجع القصة بالفعل إلى عام 1970 عندما قامت الممثلة الأمريكية والناشطة في مجال حقوق الحيوان« تيبي هيدرين» وزوجها بجلب شبل صغير إلى منزلهم، ليعيش ويكبر مع أطفالهم، ولكنه ولحسن الحظ نشأ الأسد غير مفترسًا كما هي أسود الغابة حتى بعد وصووله سن البلوغ.
وبعد ثلاثة أعوام وبالتحديد سنة 173، أصبح هذه العائلة مقرًا لتصوير فيلم الأسود والقطط البرية، وتواجد بهذا الفيلم أكثر من 150 من القطط البرية المفترسة بالإضافة إلى الأسود والنمور، واطلق على هذا الفيلم اسم «Roar» وكانت تلك الأسود والنمور تنتقل بين أفراد العائلة من غرفة إلى أخرى.
كانت المشاهد تؤكد أن هذه العائلة واثقة بهذا الأسد لدرجة كبيرة، حيث عاشوا بسلام معه طيلة فترة حياته، وقد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الصور قائلين:" لا نستطيع فهم حقيقة عقل الحيوانات المفترسة، ولا نستطيع تحديد اللحظة التي تكون فيها قادرة على البطش بالإنسان دون تفكير".
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