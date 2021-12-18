جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية وعدم استقرار طقس الغد، تأجيل الدراسة فى عدد من المحافظات بسببها، بالإضافة إلى إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ملامح امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى وإعلان جداول الاختبارات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة دوت الخليج | ملامح امتحانات الثانوية وتأجيل الدراسة وتحذيرات من عواصف غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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