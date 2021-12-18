وزير التعليم يحسم الجدل حول اصطحاب الكتب فى امتحانات النقل الثانوى

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إن الامتحانات أوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.
وأوضح أن هذه امتحانات ترم عادية جدا فى سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم فى الموضوعات المختلفة.
وأشار وزير التعليم، إلى الامتحانات الالكترونية فى المواد الأساسية وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشرى، وكذلك يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.
وأضاف: يشمل زمن الامتحان فى بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.
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