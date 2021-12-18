حسام حسنى: تحديث بروتوكولات علاج كورونا قريبا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن "أوميكرون" ليس بالمرعب وكل الخوف من سرعة انتشاره، ولكن قوة إصاباته أقل بكثير من المتحورات السابقة.





وتابع: "لايوجد داعى للذعر والهلع حال دخوله البلاد كونه حتى الآن يستجيب للبروتوكولات العلاجية المعمول بها وسنقوم تحديث بروتكولات علاج الكورونا قريبا". وأضاف حسنى، خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك إجراءات احترازية قوية تتبعها الدولة المصرية فى الحجر الصحى بالمطارات والموانئ، وتابع:"لا يوجد داعى أننا نخبى لو دخل هذا المتحور هنقول". وذكر أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"نحن لا ندفن رؤوسنا فى الرمال"، لافتًا إلى أن الحالات الثلاثة التى اكتشفت لمتحور "أوميكرون"، كانت لأشخاص قادمين من الخارج ولم يدخلوا البلاد.

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