وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوي

أجاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، على تساؤلات حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي، يناير ٢٠٢٢.
وأوضح الوزير، التالي:
-هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.
-الامتحانات الالكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري.
- يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا اسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.
-الامتحان اوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.
-يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات اذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.
- امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.
-إذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية اثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا.
- تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.
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