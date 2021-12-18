الصحة توضح  أعراض الإصابة بمرض السكر..10علامات

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تختلف أعراض مرض السكري وفقًا لمقدار ارتفاع سكر الدم، ففي بعض الآحيان لا تظهر الأعراض عند بعض الأشخاص، حيث يعاني الكثير من الناس من مرض السكري ولكن لا يعرفون ذلك، لأن أعراض المرض وخاصة الأعراض المبكرة لا تكن واضحة دائمًا.

دوت الخليج ويعرض موقع دوت الخليج الإخباري أهم أعراض مرض السكر وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية. 10 أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر ووضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أهم أعراض مرض السكر، مشيرة إلى إمكانية الكشف وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية. 10 أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر أهم أعراض مرض السكر: 1-العطش الشديد وجفاف الفم. 2- نقص مفاجئ في الوزن. 3- تأخر في التئام الجروح. 4- حكة والتهابات جلدية. 5- ألم وتنمل في الأطراف. 6- اضطرابات في البصر. 7- حرارة في القدمين. 8- كثرة التبول. 9- تعب وإرهاق. 10- الجوع الشديد. وطالبت الوزارة المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر أو الاعتلال الكلوي، بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية، موضحة أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg وتطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى توفير خدمة الخط الساخن لتلقي الاستفسارات لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم التالي 1535.

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