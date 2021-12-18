/666826/خالد-الغندور-كأس-الأمم-الأفريقية-ستشهد-مفاجأت-ومافيش-نجوم-بمنتخب-مصر

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق، حول الفترة القادمة لمنتخب مصر بعد الخسارة أمام قطر اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفاجأت في اختيارات كيروش لقائمة كأس الامم الافريقية و مافيش نجوم عندنا خلاص النجم يبقي في الملعب فقط".

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

وشهد بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة وهجوم من المنتخب التونسي وهددوا مرمى الجزائر في أكثر من كرة عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، الذي كان قريب من التسجيل لولا تأق رايس مبولحي حاسر الجزائر.

ثم دخلت الجزائر في اللقاء وبادلت تونس الهجمات، ليضيع طيبي مزياني أخطر فرص الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ياسين إبراهيم ليضعها اللاعب خارج المرمى وهو بنفراد تام بالحارس المعز حسن.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب أحد الكرات ليخرج اللاعب بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني وبغداد بونجاح.

وع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وحاول كل فريق للتقدم وإحاز هدف، ولكن شهد اللقاء تألق كبير للحارسيي المعز حسن ورايس مبولحي.

وفي الدقائق الأخيرة أتيحت أخطر فرص المباراة عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أنفرد بشكل تام بحارس الجزائر ليضعها على يساره خارج المرمى، كانت الكرة ستعلن التقدم لتونس وفوزهم بالمباراة.

لينتهي في الأخير شوط اللقاء الثاني بالتعادل السلبي وتتجه المباراة للأشواط الإضافية لتحديد المنتخب المتوج بكأس العرب قطر 2021.

وفي الأشواط الاضافية شهدت إثارة كبيرة، حتى أحرز أمير سعيود الهدف الأول في الدقيقة 99 من تسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك المعز حسن.

كاس العرب 2021 : تونس 0 - 1 الحزائر | هدف امير سعيود



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/gf9FKR6gLL — كأس العرب 2021قطر (@ArbGol) December 18, 2021

وحاول المنتخب التونسي العودة في النتيجة وهاجم بقوة وأضاعوا أكثر من كرة في ظل تألق كبير لرايس مبولحي، وفي أخر الهجمات خرج جميع لاعبي تونس أثناء ركلة ركنية، لتردد الكرة لياسين إبراهيمي ويحرز الهدف الثاني في المرمى الخالي لتنتهي المباراة في الأخير لمحاربي الصحراء بثنائية نظيفة في لقاء مثير.