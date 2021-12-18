التحول الرقمى والأمن السيبرانى .. فعاليات تدريب 30 قاضيا من قضاة النقض

جدة - نرمين السيد - افتتح القاضى محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسى، فعاليات البرنامج التدريبى "التحول الرقمى والأمن السيبرانى"، للتعريف بالتحول الرقمى وفوائده وعوامل نجاحه كخارطة طريق للوقوف على تحدياته، وتقييم النضج الرقمى والتقنيات الناشئة عنه.





وشارك فى الفعاليات ثلاثين من قضاة محكمة النقض وبحضور القاضى أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفنى المساعد لمحكمة النقض والقاضى محمود توفيق المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض، والقاضى خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضى أحمد رفعت الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والقاضى عمرو الزهيرى رئيس مركز معلومات محكمة النقض. وانعقدت الفعاليات بقصر عابدين والتى تستهدف مجموعة أخرى مماثلة استكمالا للتعاون فى تنمية وبناء القدرات الرقمية للقضاة محكمة النقض والتى تستهدف تنمية مهارتهم الأساسية لمواكبة حتمية ومتطلبات التحول الرقمى والتعامل مع النظم المميكنة واستراتيجية مصر الرقمية تنفيذاً لخطة الدولة 2030 للتحول الرقمى. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول المبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية معالى القاضى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عمر شوضة، والمهندس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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