الخارجية ترفض تدخل ألمانيا فى القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - واعتبرت الخارجية فى بيانها الصادر، مساء اليوم، أن هذا الأسلوب الذى ينطوى على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر فى الشأن الداخلى المصرى، ويُصادِر على مسار قضائى دون دليل أو سند موضوعى.

ومن المُستغرَب، أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو فى ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصرى الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

وأكدت وزارة الخارجية مجددًا رفضها الكامل للتدخل فى الشأن الداخلى، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.