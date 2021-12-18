عاجل- كتلة هوائية من أوروبا.. الأرصاد تكشف سبب شدة البرودة الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يكون طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشمالية 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا، ويزيد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحرى، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/س وهباتها تصل إلى 55 كم/س.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد عند السلوم وتكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار (متوسطة إلى غزيرة الشدة) ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.