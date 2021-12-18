- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يكون طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشمالية 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا، ويزيد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.
وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحرى، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/س وهباتها تصل إلى 55 كم/س.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد عند السلوم وتكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار (متوسطة إلى غزيرة الشدة) ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- كتلة هوائية من أوروبا.. الأرصاد تكشف سبب شدة البرودة الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.