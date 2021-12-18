الارصاد تحذر من حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة تسجل 2 تحت الصفر

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال ال 48 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يكون اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 هو ذروة الطقس السيىء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد غداً انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة تسجل 2 تحت الصفر:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً تكشف فيه عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حتى يكون المواطنين والسادة المسئولين على أتم الاستعداد لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي سوف تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية خلال اليوم الأحد والاثنين حيث من المتوقع أن تكون حالة الطقس السائدة خلال ال 48 ساعة المقبلة وفق البيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية كما يلي:-

من جهة أخرى ونتيجة للطقس السيىء الذي سوف تشهده بعض محافظات الجمهورية، فقد اتخذت بعض المحافظات قراراً بتعطيل الدراسة بها وهي محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، حيث قررت محافظة الاسكندرية تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين حتى تتحسن حالة الطقس، فيما أعلنت المحافظات الثلاث الأخرى تعطل الدراسة بها يوم الأحد فقط وتعطيل الدراسة يشمل كافة المدارس الواقعة في نطاق هذه المحافظات سواء حكومية أو خاصة أو معاهد أزهرية كما يشمل المعلمين والطلاب.

من جهة أخرى فقد حذرت هيئة الارصاد الجوية من النشاط المثير للرمال والأتربة والذي سوف تصل فيه سرعة الرياح إلى حد العاصفة في بعض المناطق وخاصة المناطق المكشوفة، كما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى تحت الصفر حيث سجلت درجات الحرارة في منطقة سانت كاترين نحو 2 درجة تحت الصفر.

وتهيب الارصاد الجوية السادة المسئولين بالاستعداد التام لإزالة الاثار السلبية الناجمة عن هطول الأمطار، وذلك من خلال إزالة الأمطار من الشوارع أول بأول.