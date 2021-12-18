الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل

/666823/الصحة-تطلق-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال-تستهدف-تطعيم-165-مليون-طفل

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، غدًا الأحد، حيث يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فعاليات الحملة من مركز طب الأسمرات، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع المناعة المجتمعية لدى جيع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام.

دوت الخليج

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون عن طرق 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

الحملة مجانية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، كما أن التطعيم يتم في جميع دور رياض الأطفال، وتوجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومحطات المترو والمواصلات والأتوبيس ومكاتب الصحة، والأسواق ومحطات القطارات.

ومن المقرر أن يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الطفل من الأمراض شديدة العدوى والتي تتسبب في الإعاقة مدى الحياة، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.