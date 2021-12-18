/666825/خاص-150-ألف-جنية-لكل-لاعب-بالأهلي-مكافأة-الفوز-بالسوبر-الأفريقي

يخوض النادي الأهلي مباراة الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي في نهاية هذا الأسبوع، والمقرر إقامتها في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصلت بعثة الأهلي أمس الجمعة إلى قطر من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وعلم موقع دوت الخليج أنه تم رصد مبلغ 150 ألف جنية لكل لاعب بالنادي الأهلي نظير الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتواجد عناصر المنتخب الأول منذ قليل داخل مقر إقامة الفريق وذلك بعد نهاية مباراة قطر في بطولة كأس العرب.

وينتظر الأهلي تواجد علي معلول في معسكر الفريق وذلك بعد نهاية مباراة الجزائر في المباراة النهائية في نهائي كأس العرب.

أفشة: قدمنا مباراة كبيرة أمام قطر والتوفيق كان غائباً طوال أحداث المباراة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر أن الفراعنة قدموا مباراة كبيرة وهامة أمام قطر في بطولة كأس العرب.

وفازت قطر على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأضاف أفشة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الكأس" "منتخب مصر لعب مباراة كبيرة أمام قطر وأضعنا العديد من الأهداف خلال أحداث المباراة وكان التوفيق غائب عن لاعبي المنتخب".

وزاد "لم يحالفنا التوفيق خلال المباراة وكنا نريد تحقيق الفوز وأتمنى أن لا تحدث أي أزمات أو حزن بين الجميع بعد نهاية المباراة".

وواصل "الحمد لله على نتيجة المباراة وركلات الجزاء بها الحظ الكبير وهو ما وقف مع منتخب قطر، واللاعبون كانوا رجالاً للغاية".

واختتم "ألف مبروك لقطر للفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب، واشكر الجماهير المصرية على التواجد الجيد والدعم خلال أحداث البطولة، والقادم أفضل إن شاء الله".