/666829/حفيظ-دراجي-إلى-المنتخب-التونسي-كنت-منافس-قوي-وليس-عدو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب حفيظ دراجي على حسابه الشخصي على موقع اتواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى منتخب تونس..كنت منافسا ولم تكن عدوا،،،روح المقاومة لديك أعطتنا القوة،،تحديك زادنا الهاما،،حتى وإن أردنا التفوق عليك فلن نهينك،،بل نحييك لأننا نكبر بك،،وفي الأخير الإنسانية والروح الرياضية هي التي تتفوق وتتألق دوما".

إبراهيمي أفضل لاعب وغياب مصر

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جوائز اللاعبين التي شهدت غياب تام للاعبي منتخب مصر، بعدما خرج الفراعنة من الدور قبل النهائي أمام تونس بهدف نظيف وخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ونستعرض معكم دوت الخليج جوائز البطولة:

جائزة أفضل لاعب:

الأول: ياسين إبراهيمي

الثاني: يوسف البلايلي

الثالث: أكرم عفيف

جائزة القفاز الذهبي:

الحارس رايس مبولحي

جائزة الحذاء الذهبي:

الأول: سيف الدين الجزيري

الثاني: ياسين إبراهيمي

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".