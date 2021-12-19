وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصدى" المذاع على فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم إطلاق المبادرة من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية والأنشطة التى تساهم فى حث المصريين بالخارج على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، خاصة وأن المبادرة تصادفت مع الاحتفال العالمى باللغة العربية اليوم.
وأوضحت مكرم أن الوزارة نظمت عددا من الفاعليات الخاصة بمبادرة "اتكلم عربي" خلال معرض أكسبو دبي2020 ، شارك بها عدد من الشخصيات الهامة للحديث عن أهمية اللغة العربية وكيف يمكن أن نرسخ مفهوم الهوية المصرية فى قلوب أبنائنا فى الخارج، وكذلك ما تواجهه الدولة من حروب لطمس الهوية ، والسعى للقضاء على طمس هويتنا المصرية.
وأشارت وزيرة الهجرة أن المبادرة لاقت قبولا وصدى كبيرا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكترونى والمشاركة فى المعسكرات التى تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فودافون لعمل منصة إلكترونية وإتاحة 280 كتابا إلكترونيا و18 لعبة لمخاطبة شرائح أخرى بما يتوافق مع احتياجات الأسر المصرية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتكلم بالعربى.. وزيرة الهجرة تكشف أهداف المبادرة وكيفية تطبيقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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