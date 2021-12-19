التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدارسى

جدة - نرمين السيد - وتبدأ إجازة نصف العام، طبقا للخريطة الزمنية المحددة، من السبت 5 فبراير 2022 وتستمر حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين. وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. اقرأ أيضا: التعليم تكشف تفاصيل إجراء امتحانات الصف الأول الثانوى «جدول الاختبارات» امتحانات ثانية ثانوى.. التعليم تعلن جدول الاختبارات (صور) عاجل- وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول امتحانات «أولى وثانية» ثانوى أوبن بوك ومتعدد.. نكشف ملامح امتحانات أولى وثانية ثانوى امتحانات أولى وتانية ثانوى.. ماذا تفعل إذا تعرضت لمشكلة تقنية؟ وزير التعليم يحسم الجدل حول اصطحاب الكتب فى امتحانات النقل الثانوى فى 5 خطوات.. وزير التعليم يوضح طريقة امتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى

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