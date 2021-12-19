الأرصاد تحذر من طقس اليومين المقبلين: درجة الحرارة تصل 2 تحت الصفر

جدة - نرمين السيد - كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ يوم الأحد على جميع أنحاء الجمهورية، قائلة: الأرصاد الجوية حذرت من ذلك منذ يومين وقامت بتحديث البيان اليوم وفقا لأخر المستجدات.





وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن حالة عدم الاستقرار فى الطقس على مدار اليومين المقبلين تتسم بعدد من الخصائص أولها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل ما بين 16-18 للعظمى فى القاهرة على مدار يومى الأحد والإثنين والصغرى ما بين 9-10 درجات.

وأضافت أن الانخفاض سيصل إلى 2 درجة تحت الصفر فى وسط سيناء، وهذا يؤدى إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، مشيرة إلى أن الرياح تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وهذا يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والصحراوية، وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، وهذا حدث الأسبوع الماضى.

ولفتت إلى أن الأمطار غدا ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، وستكون رعدية مصحوبة بالبرد، وستبدأ الأمطار من مساء الغد وستكون من خفيفة إلى متوسطة، ومع دخول ساعات الليل ستكون أمطار رعدية، والأمطار تزيد يوم الاثنين.

وتوقعت شاكر أن يبدأ التحسن فى الطقس من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن موجة العواصف الرملية ستصل إلى القاهرة الكبرى والصعيد ومحافظات الوجه البحرى وتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية.