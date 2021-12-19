أول رد وزير التعليم على تأجيل الامتحانات أو تغيير مواعيد الدراسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، مساء اليوم، أنه لا تعطيل أو تغيير فى مواعيد الدراسة أو الامتحانات إلا بقرار دولة وهذا لم يحدث وكل ما يثار فى هذا الشأن على مواقع التواصل ما هو إلا اجتهادات وبلبلة لا طائل منها.

وناشد وزير التعليم المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الجائحة وزير الصحة يعطى تقرير أسبوعى عن فيروس كورونا