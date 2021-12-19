جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، مساء اليوم، أنه لا تعطيل أو تغيير فى مواعيد الدراسة أو الامتحانات إلا بقرار دولة وهذا لم يحدث وكل ما يثار فى هذا الشأن على مواقع التواصل ما هو إلا اجتهادات وبلبلة لا طائل منها.
وناشد وزير التعليم المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الجائحة وزير الصحة يعطى تقرير أسبوعى عن فيروس كورونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد وزير التعليم على تأجيل الامتحانات أو تغيير مواعيد الدراسة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.