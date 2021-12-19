/666831/رضا-عبد-العال-لو-لعبنا-النهائي-مع-كيروش-كنا-خسرنا-4-أو-5

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "منتخب مصر لو كان تأهل للمباراة النهائية تحت قيادة كيروش كنا خسرنا 4 أو 5 على الأقل".

وأضاف: " من بعد مباراة الجزائر واحنا مش شايفين قدمنا، ولاعيبتنا كلهم تعبوا، وبمستوانا الحالي مش ه هنقدر نجاري الجزائر أو تونس لو كنا لعبناهم".

وأكمل: " لا يوجد تاكتيك أو خطة منتخب مصر يلعب بها، كل كرة يتم تشتيتها عن طريق الشناوي أو الونش أو حجازي، ولا يوجد عندنا مهاجمين أطولهم عالية، ليحصلوا على هذه الكرات".

وأردف: " منتخب تونس والجزائر قدموا لقاء قوي اليوم فني وبدني وتكتيكي على أعلى مستوى، ولا نستطيع أن نجريهم في الوقت الحالي بسبب كيروش العبقري".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".