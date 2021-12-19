/666832/رضا-عبد-العال-تغيره-مروان-حمدي-حاجة-تفرح-وسيكون-أساسي-على-مصطفى-محمد

تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن لقاء مصر أمام قطر ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": " تغيرة مروان حمدي أمام قطر حاجة تفرح، وكيروش بيوسع مساحة عشان يلعب أساسي بعد كدا، وسيكون المهاجم الأساسي الفترة القادمة على حساب مصطفى محمد حتى".

وأضاف: "يوجد أكثر من لاعب تم حرقه بعمد من جانب كيروش، بيلاعبهم في أماكن غير أماكنهم مثل محمد شريف وأفشة ومصطفى فتحي".

وأكمل: " السولية مش شايف قداموا النهاردة وحمدي فتحي ومهند لاشين كانوا أفضل منه أمام قطر، فلماذا يتم المجاملة خلال مجريات اللقاء؟".

وأردف: "محمد عبد المنعم قدم أداء مميز وأقنع عن أحمد حجازي في الخط الدفاعي الذي يلعب دائماً الكرة الطويلة اللي مافيش منها أي فايدة".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".