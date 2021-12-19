/666833/طارق-مصطفى-لا-غنى-عن-طارق-حامد-في-منتخب-مصر

تحدث طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق، حول أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب قطر 2021 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونيةعلى قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "غير مقتنع بمبررات إقالة جهاز البدري من تدريب المنتخب".

وأضاف: "منذ استبعاد قفشة وشريف، استبعاد معظم اللاعبين غير فني في منتخب مصر، ولا غني عن طارق حامد في المنتخب، فهو لاعب كبير وصاحب مجهود وفير في وسط الملعب.

وأكمل: "حمدي فتحي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع منتخب مصر، مباراة قطر اليوم أديرت فنيا عن طريق السوشيال ميديا، خاصة في اختيار تشكيل المنتخب الوطني".

وأختتم قائلاً: "مع احترامي لقطر، لكننا واجهنا منتخب مجهد من الشوط الأول، وكان لا ب أن نفوز بالمباراة وننهيها لصالحنا ولا نلجأ لركلات الجزاء".

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، عن أداء منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس العرب قطر 2021.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "منتخب مصر لو كان تأهل للمباراة النهائية تحت قيادة كيروش كنا خسرنا 4 أو 5 على الأقل".

وأضاف: " من بعد مباراة الجزائر واحنا مش شايفين قدمنا، ولاعيبتنا كلهم تعبوا، وبمستوانا الحالي مش ه هنقدر نجاري الجزائر أو تونس لو كنا لعبناهم".

وأكمل: " لا يوجد تاكتيك أو خطة منتخب مصر يلعب بها، كل كرة يتم تشتيتها عن طريق الشناوي أو الونش أو حجازي، ولا يوجد عندنا مهاجمين أطولهم عالية، ليحصلوا على هذه الكرات".

وأردف: " منتخب تونس والجزائر قدموا لقاء قوي اليوم فني وبدني وتكتيكي على أعلى مستوى، ولا نستطيع أن نجريهم في الوقت الحالي بسبب كيروش العبقري".

محمد بركات إلى كيروش: «ركز مع المنتخب وبلاش تهاجم التحكيم»

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا":"لا أعلم سبب انتقادات كيروش المستمرة ضد التحكيم، وعليه التركيز مع فريقه بشكل أكبر، الجميع يدعمه، والانتقادات هدفها مصلحة المنتخب الوطني".

وأضاف: "ضربة البداية هي الأهم في كأس الأمم الافريقية، وعلينا التفكير في حسم صدارة المجموعة لتجنب مواجهة الجزائر مبكرا".

وأردف: "أتمني أن يخوض منتخب مصر تجربة ودية قوية علي الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية، وأن يلعب المنتخب تلك المباراة بالتشكيل الأساسي الذي سيخوض به البطولة".

وأكمل: "حان الوقت لإنهاء مرحلة التجارب، واختيار التشكيل الأمثل للمنتخب الوطني استعدادا لكأس الأمم".

وزاد: "تفوقنا علي منتخب قطر بشكل واضح في المباراة ، لكن السلبية الوحيدة تتمثل في غياب الفاعلية الهجومية في بعض اوقات المباراة".

وأختتم قائلاً: "الجزائر اكثر منتخب استفاد من بطولة كأس العرب، واجه مصر وقطر والمغرب وتونس، ولم يخسر من أيا منهم".