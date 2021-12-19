توجيه من محافظ الإسكندرية حول حملات تطعيم شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقى أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية.





وذكر - بيان صحفى صدر اليوم السبت، عن محافظة الإسكندرية- أن أحياء الإسكندرية كثفت بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين تحت شعار "مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، حيث تم وضع الملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلا عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة فى جميع أماكن التجمعات كالأسواق والمولات وغيرها.

وتابع رئيس حى العجمى السيد موسى، تذليل كافة التحديات التى تواجه فرق العمل وتوفير الدعاية اللازمة وفقا لخطة المحافظة لتحقيق المستهدف بنطاق حى العجمى، حيث وجه بتشكيل فريق عمل من إدارة الخدمات بالحى لتوفير الدعم اللازم أولا بأول.

وتابع أشرف بهجت رئيس حى العامرية ثان حملات التوعية بمرض شلل الأطفال وتوفير الدعاية الكافية للحملة حيث انطلقت حملة الدعاية إلى قرية عرابى والجزائر والناصرية القديمة والكينج الجديد ومنطقة السجاد والسفن والكابلات.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بمتابعة استعدادات انطلاق الحملة، وكذلك حملات التوعية بالمساجد والكنائس وجميع أماكن التجمعات بنطاق الحى.

وفى حى الجمرك وتحت إشراف حسام الشيخ رئيس الحى، كثفت الإدارات المعنية الحملات التوعوية فى الشوارع والميادين بمرض شلل الأطفال، ومواعيد بدء تلقى التطعيمات.

وأشرف اللواء حسن الجمال رئيس حى المنتزة ثان على توعية المواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والإعلان، وكذلك وضع ملصقات للحملة.

وتابع علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنارات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.