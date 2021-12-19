الطقس السىء يتسبب فى تعطيل الدراسة بـ4 محافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم سقوط أمطار خلال فترة النهار، ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

محافظ مطروح يعلن التعطيل اليوم

وقرر خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة " طلاب ومعلمين"، اليوم الأحد فى جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من اليوم الأحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ 14 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ 11 مئوية خلال الساعات المقبلة وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.

كفر الشيخ تعطل الدراسة

قرر جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأصدر محافظ كفر الشيخ القرار بغلق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ البحيرة يعطى إجازة للطلاب والمعلمين

قرر هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.



تعليمات من محافظ الإسكندرية بشأن الطقس السىء

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، اليوم الأحد وغدا الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون).

وأصدر الشريف تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية يومى الأحد والإثنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

واستثنى محافظ الإسكندرية، من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.