/666834/خالد-الغندور-لـ-مصطفى-محمد-ربنا-يوفقك-يا-درش-انت-الامل

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق، حول الفترة القادمة لمنتخب مصر بعد نهاية بطولة كأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأستطاع مصطفى محمد أمس أن يسجل هدفاً هاماً لفريقه جالاتا سراي في الدقائق الاخيرة أمام باشاك شهير ليحقق تعادل غالي لهم في بطولة الدوري التركي.

محمد بركات إلى كيروش: «ركز مع المنتخب وبلاش تهاجم التحكيم»

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا":"لا أعلم سبب انتقادات كيروش المستمرة ضد التحكيم، وعليه التركيز مع فريقه بشكل أكبر، الجميع يدعمه، والانتقادات هدفها مصلحة المنتخب الوطني".

وأضاف: "ضربة البداية هي الأهم في كأس الأمم الافريقية، وعلينا التفكير في حسم صدارة المجموعة لتجنب مواجهة الجزائر مبكرا".

وأردف: "أتمني أن يخوض منتخب مصر تجربة ودية قوية علي الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية، وأن يلعب المنتخب تلك المباراة بالتشكيل الأساسي الذي سيخوض به البطولة".

وأكمل: "حان الوقت لإنهاء مرحلة التجارب، واختيار التشكيل الأمثل للمنتخب الوطني استعدادا لكأس الأمم".

وزاد: "تفوقنا علي منتخب قطر بشكل واضح في المباراة ، لكن السلبية الوحيدة تتمثل في غياب الفاعلية الهجومية في بعض اوقات المباراة".

وأختتم قائلاً: "الجزائر اكثر منتخب استفاد من بطولة كأس العرب، واجه مصر وقطر والمغرب وتونس، ولم يخسر من أيا منهم".

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".