اليوم العالمى للمهاجر.. حجازى لمساء dmc: مصر تفتح أبوابها للاجئين بصدر رحب

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير محمد حجازى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، بمناسبة اليوم العالمى للمهاجر، أن مصر دولة تحترم قواعد القانون الدولى ولا تريد أن تتكسب من وراء قضية اللاجئين مثل بعض الدول الأخرى، لأنها تتمتع بالسماحة ولا تفرق بين أحد على الإطلاق.
وأكد أن كل من نزحوا إلى مصر صاروا جزءا من المجتمع المصرى، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى تقف ضد الهجرة غير الشرعية، والدولة المصرية مهما اختلفت سياسيا مع الدول الأخرى، تستمر فى استقبال اللاجئين وتفتح لهم الأبواب بصدر رحب".
وأكمل: "العالم حاليا به 272 مليون مهاجر ولاجئ سياسى، وبالتالى على كل الدول أن تتحمل مسئولياتها حيال اللاجئين".
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