«مكافحة كورونا» لـ مساء dmc: أوميكرون أعراضه مثل متحورات الفيروس السابقة

وأضافت نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة dmc، أن الجرعة التعزيزية من لقاح فيروس كورونا المستجد مهمة جدا لتقوية المناعة ضد الفيروس، وبالفعل بدأت وزارة الصحة فى إرسال رسائل نصية لمن مر على تلقيحهم بالجرعتين السابقتين 6 أشهر، إذ أن المناعة ضد كورونا لا تستمر فترة طويلة.
وأشارت، إلى أن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا يشترط التسجيل على موقع وزارة الصحة، لأن الوزارة ترسل رسائل على هواتفهم من خلال قاعدة البيانات التى لديها.
وأردفت: "أى بلد يبدأ فيها التطعيمات ضد كورونا، تبدأ من الأعمار الكبيرة وتنزل تدريجيا إلى الأعمال الصغيرة بعد ذلك، لأن الأعمار الصغيرة لا تظهر عليها الأعراض حال الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا إذا كانت الحالة الصحية للمصاب تتمتع بمناعة قوية".
وأشارت إلى أن جرعات كورونا التى دخلت مصر حتى الآن، 100 مليون جرعة، وتم استهلاك 50 مليون جرعة، بتطعيم المواطنين بالجرعات الأولى أو الثانية".
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