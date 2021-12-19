«القومى للأجور» لـ مساء dmc: تطبيق الحد الأدنى 2400 جنيه بدءا من يناير

جدة - نرمين السيد - وأضاف البدوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن أجور القطاع الخاص متدنية مقارنة بالأجور الأخرى، حيث إنها وصلت فى بعض المنشآت إلى 625 جنيهًا.
وتابع، أنه تم وضع ألية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وهى التطبيق بدءًا من شهر يناير المقبل لتمكين أصحاب المشاريع من تطبيق القانون.
وأضاف، أنه تم وضع آلية للشركات المتعسرة والتى لا تستطيع تطبيق هذا القانون من خلال اتصالهم مع المنظومة المسؤولة عنهم سواء كانت اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية، أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الشكاوى الخاصة بتلك الشركات لوزارة القوى العاملة لكى تراجع الميزانيات الخاصة بهم وتتأكد من تعسرهم.
وأكد، أنه تم مراجعة جميع أوضاع الشركات التى تقدمت بشكاوى بشأن هذا القانون، وهذه المراجعة المالية ستوضح مدى قدرة الشركات على التطبيق من عدمه، متابعًا أنه سيتم طلب مراجعة الأوضاع كل ثلاثة شهور لأخذ إجراءات جدية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
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