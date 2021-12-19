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جدة - نرمين السيد - وقال محمد الغيطانى، عبر صفحته بفيس بوك، أن صلاة الجنازة على والدته، ستكون عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، فى مسجد السيدة نفيسة، والدفن بمقابر العائلة على طريق أوتوستراد المعادى.
ونعى محمد الغيطانى والدته، فى منشوره، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطانى، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أرملة جمال الغيطانى وتشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من السيدة نفيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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