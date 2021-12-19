«مش مطر بس».. الأرصاد تحذر من سرعة الرياح اليوم: مثيرة للرمال والأتربة

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وقالت الهيئة، إنه سيزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، إذ تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحرى، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/س وهباتها تصل إلى 55 كم/س.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من على أقصى غرب البلاد عند السلوم تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
طقس اليوم الأحد
ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الأحد على كافة أنحاء الجمهورية على النحو التالى:
يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة علتى بعض المناطق.
أمطار اليوم الأحد
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة فى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا فى الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة.
اضطراب حرمة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومتر بالساعة وارتفاع الموج من 2 إلى 4 متر.
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