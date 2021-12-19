رئيس البنك الزراعى لـ مساء dmc: مبادرة إسقاط الديون يستفيد منها 45 ألف فلاح

جدة - نرمين السيد - وقال فاروق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن المبادرة يستفيد منها ما يقارب 45 ألف عميل عليهم ديون متعثرة، مؤكدا أنه تسقط الديون بالكامل على الأشخاص الذين حصلوا على قروض وديون حتى 100 ألف جنيه.

وأضاف، أنه تم إسقاط ديون 843 عميل توفاهم الله، بإجمالى تكلفة 63 مليون جنيه، كما تم إسقاط ديون لـ 12 ألف شخصا بمديونيات 76 مليون جنيه.

وتابع: "كل شخص لديه مديونية من 25 ألفا وحتى 100 ألف جنيه، يواجه إعفاءً كاملا من الديون، وفقا للمبادرات التى تم إطلاقها لخدمة الفلاح، والبنك المركزى سيمد العمل بهذه المبادرة فى الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالشركات، قال إنه يتم سداد 50% فقط من القيمة لمن هم مديونياتهم من 25 ألف – 10 ملايين جنيه، بجانب إسقاط جميع الفوائد المهمشة والتنازل عن كل القضايا المتداولة ضدهم حتى يتثنى لهم التعامل مع الجهاز المصرفى بعد دراسة الحالة.