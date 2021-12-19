المهام الأدائية.. وزير التعليم يكشف التفاصيل لطلاب نظام التعليم الجديد

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد، كاشفا عن معنى هذه المهام وطبيعتها والمعايير التى سوف يتم مراعاتها خلال استخدامها.





وقال "شوقي"؛ عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد فى الصف الرابع الابتدائى والذى يتضمن ما يسمى (المهام الأدائية) وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية، ولذلك أحببت أن أشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الشائعات ودعاة الهلع والخوف".

المهام الأدائية

وأضاف وزير التعليم: "هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى مادة معينة، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين".

وأوضح، أنها تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتجا يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

معايير استخدام المهام الأدائية

وأشار إلى أنه عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(1) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(2) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

(3) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة، وسوف يقوم السادة المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم فى الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليهم.

واختتم الوزير: "الأصل فى الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، ولذلك الطبيعى أن تكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات، ولذلك لا داعى للجدل، لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغى تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها".