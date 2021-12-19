مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، مواجهات هامة ومن أبرزها، مباراة توتنهام ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي في تمام الساعة الرابعة عصراً، على قناة beIN Sports 2 HD Premium تقام مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصراً، على قناة beIN Sports 1 HD Premium. تقام مباراة توتنهام ضد ليفربول الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني غرناطة ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1 خيتافي ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 ريال مدريد ضد قادش في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1. مواعيد مباريات الدوري التركي تشايكور ريزا سبور ضد يني ملطية سبور في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا قيصري سبور ضد جازينتاب في تمام الساعة الثالثة عصرا جوزتبه ضد فاتح قرا جمرك في تمام الساعة الثالثة عصرا فناربخشة ضد بشكتاش في تمام الساعة السادسة مساء. مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فيورنتينا ضد ساسولو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا سبيزيا ضد إمبولي في تمام الساعة الرابعة عصرا سامبدوريا ضد فينيزيا في تمام الساعة السابعة مساء تورينو ضد هيلاس فيرونا في تمام الساعة السابعة مساء ميلان ضد نابولي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

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