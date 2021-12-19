/666836/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-توتنهام-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته أمام نظيرة توتنهام، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب المنافس، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي:أليسون

أندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - شامبرلين- جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

حقق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع لاعبيه أن يحسموا المبارة لصالحهم بعد تقديمهم أداء أكثر من رائع، كما تألق النجم المصري محمد المصري محمد صلاح وأستطاع أن يحرز هدف بطريقة مميزة.

وأحرز هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة 7 ثم أحرز لليفربول كلاً من جوتا في الدقيقة 21 ثم محمد صلاح في الدقيقة 25 يعد إنفراد من ماني ثم يعرقله لاعب نيوكاسل لتذهب الكرة لمحمد صالح ويضعها على يسار الحارس بشكل رائع، وأختتم الأهداف الكسندر أرنولد في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية ليؤكد فوز الريدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة رقم 40 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيده ليشتد الصراع عن أخره بين الفريقين، بينما يظل نيوكاس في المركز التاسع عشر بـ10 نقاط.